Улан-удэнка украла детский велосипед и подарила внуку

В Улан-Удэ воруют детские велосипеды и самокаты



Ранним утром 17 июня в отдел полиции №2 Улан-Удэ обратился 42-летний местный житель. Он рассказал, что украли самокат его ребёнка, оставленный на ночь в подъезде дома на девятом этаже. Ущерб составил семь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



По «горячим следам» оперативники установили подозреваемого – 25-летнего молодого человека. Поздним вечером, распивая алкоголь, он зашёл в чужой дом и, пройдясь по этажам, из тамбура укатил самокат.



Самокат полицейские изъяли у него по месту жительства.



Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



15 июня о подобной краже сообщил 66-летний житель посёлка Аэропорт. Покатавшись во дворе, шестилетний сын мужчины оставил велосипед в подъезде. 46-летняя улан-удэнка, выходя от приятеля с которым распивала спиртное по соседству, заметила велосипед и забрала его.



Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, где видно, как женщина уносит велосипед. Инспектор ПДН при поквартирном обходе жителей микрорайона установила личность подозреваемой.



Велосипед у неё изъяли и вернули владельцу.



Женщина рассказала дознавателю, что укатила велосипед для того, чтобы подарить своему внуку. Родителям мальчика она соврала, что купила его с рук у незнакомых людей.



Возбуждено уголовное дело о краже.

