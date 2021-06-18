В Улан-Удэ воруют детские велосипеды и самокаты
Ранним утром 17 июня в отдел полиции №2 Улан-Удэ обратился 42-летний местный житель. Он рассказал, что украли самокат его ребёнка, оставленный на ночь в подъезде дома на девятом этаже. Ущерб составил семь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
По «горячим следам» оперативники установили подозреваемого – 25-летнего молодого человека. Поздним вечером, распивая алкоголь, он зашёл в чужой дом и, пройдясь по этажам, из тамбура укатил самокат.
Самокат полицейские изъяли у него по месту жительства.
Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
15 июня о подобной краже сообщил 66-летний житель посёлка Аэропорт. Покатавшись во дворе, шестилетний сын мужчины оставил велосипед в подъезде. 46-летняя улан-удэнка, выходя от приятеля с которым распивала спиртное по соседству, заметила велосипед и забрала его.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, где видно, как женщина уносит велосипед. Инспектор ПДН при поквартирном обходе жителей микрорайона установила личность подозреваемой.
Велосипед у неё изъяли и вернули владельцу.
Женщина рассказала дознавателю, что укатила велосипед для того, чтобы подарить своему внуку. Родителям мальчика она соврала, что купила его с рук у незнакомых людей.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Улан-удэнка украла детский велосипед и подарила внуку
Происшествия, Фото:
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