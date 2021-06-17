Обрушение произошло из-за высокого уровня воды в горной реке
В результате выпадения обильных осадков на территории Газимуро-Заводского района Забайкальского края 17 июня поднялся уровень воды в горной реке Урпала. Это вызвало разрушение автомобильного моста в пяти километрах от села Ушмун, на межпоселковом участке автодороги Газ-Завод – Батакан – Зерен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
В результате разрушения нарушен проезд к 11 населённым пунктам: Батакан, Закаменная, Курлея, Луговое, Бурукан, Бура, Кунгара, Курюмдюкан, Зерен, Кактолга, Будюмкан.
Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Для оценки обстановки на место направлена оперативная группа пожарно-спасательной части №14.
В ближайшие двое суток рост уровней продолжится, наиболее интенсивный ожидается на реках восточной половины Забайкальского края, на отдельных реках ожидается выход воды на пойму. По восточной половине края ожидаются продолжительные дожди, которые могут спровоцировать возникновение ЧС муниципального характера.
В Забайкалье рухнул автомобильный мост
Происшествия, Фото:
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