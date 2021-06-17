У жителя Улан-Удэ изъяли марихуану на станции

Парень собрал коноплю на заброшенном поле



На станции Саянтуй у 19-летнего улан-удэнца изъяли 500 гр марихуаны.



Молодой человек, который ранее уже был судим за незаконное хранение наркотиков, пояснил, что коноплю он собрал на заброшенном поле в окрестностях села Саянтуй для личного употребления.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

