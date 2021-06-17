В Улан-Удэ преступник из федерального розыска попался на краже

Находящийся в розыске мужчина пытался украсть алкоголь



В Улан-Удэ задержали гражданина, объявленного в федеральный розыск, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Скрывавшегося от правосудия мужчину задержали благодаря кнопке тревожной сигнализации. Он украл в продуктовом магазине алкоголь, но был замечен службой безопасности.



Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в краже. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за наркопреступление.



Задержанный, 43-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

