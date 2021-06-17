Находящийся в розыске мужчина пытался украсть алкоголь
В Улан-Удэ задержали гражданина, объявленного в федеральный розыск, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Скрывавшегося от правосудия мужчину задержали благодаря кнопке тревожной сигнализации. Он украл в продуктовом магазине алкоголь, но был замечен службой безопасности.
Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в краже. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за наркопреступление.
Задержанный, 43-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
В Улан-Удэ преступник из федерального розыска попался на краже
Происшествия, Фото:
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