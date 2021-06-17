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В Улан-Удэ преступник из федерального розыска попался на краже

В Улан-Удэ преступник из федерального розыска попался на краже
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Находящийся в розыске мужчина пытался украсть алкоголь

В Улан-Удэ задержали гражданина, объявленного в федеральный розыск, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Скрывавшегося от правосудия мужчину задержали благодаря кнопке тревожной сигнализации. Он украл в продуктовом магазине алкоголь, но был замечен службой безопасности.

Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в краже. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за наркопреступление.

Задержанный, 43-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска. 
кража Росгвардия
 
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