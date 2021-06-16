В Иркутской области на тушение крупного лесного пожара бросили новые силы

В Катангском районе Иркутской области продолжается тушение крупного природного пожара. Накануне вертолёты МЧС доставили туда более трёх тонн груза. Также на тушение пожара в труднодоступной местности прибыли 114 сотрудников авиационной охраны лесов. Из них 46 человек – представители Тывинской парашютно-десантной группировки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Авиация МЧС накануне выполнила 12 сливов 36 тонн воды. Всего же с 11 июня проведено 197 сливов, сброшено 204 тонны воды, обработано около восьми тысяч метров кромки.
По состоянию на 11 часов утра, в Иркутской области продолжают действовать три очага лесных пожаров на площади 34 966 га. Два из них локализованы. Задействован федеральный резерв: сотрудники Нижнеилимской, Приволжской, Тывинской парашютно-десантных группировок.
По данным космического мониторинга, населённых пунктов в зоне задымления нет.
С 17 мая на территории северных районов Иркутской области действует особый противопожарный режим. В Катангском районе введён режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» муниципального характера.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 13 июня к тушению крупного пожара в Катангском районе присоединился самолёт Ил-76 МЧС России.