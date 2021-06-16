 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

В Иркутской области на тушение крупного лесного пожара бросили новые силы

В Иркутской области на тушение крупного лесного пожара бросили новые силы
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На тушение прибыли сотрудники из Тывы

В Катангском районе Иркутской области продолжается тушение крупного природного пожара. Накануне вертолёты МЧС доставили туда более трёх тонн груза. Также на тушение пожара в труднодоступной местности прибыли 114 сотрудников авиационной охраны лесов. Из них 46 человек – представители Тывинской парашютно-десантной группировки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Авиация МЧС накануне выполнила 12 сливов 36 тонн воды. Всего же с 11 июня проведено 197 сливов, сброшено 204 тонны воды, обработано около восьми тысяч метров кромки.



По состоянию на 11 часов утра, в Иркутской области продолжают действовать три очага лесных пожаров на площади 34 966 га. Два из них локализованы. Задействован федеральный резерв: сотрудники Нижнеилимской, Приволжской, Тывинской парашютно-десантных группировок.

По данным космического мониторинга, населённых пунктов в зоне задымления нет.

С 17 мая на территории северных районов Иркутской области действует особый противопожарный режим. В Катангском районе введён режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» муниципального характера.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 13 июня к тушению крупного пожара в Катангском районе присоединился самолёт Ил-76 МЧС России.

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии после ДТП в больницу доставили младенца
В Бурятии после ДТП в больницу доставили младенца
Происшествия, 16.06.2021
Мать везла грудного ребёнка не в детском кресле, а на руках
Под Ангарском устроили погоню за пьяным водителем Mercedes-Benz
Под Ангарском устроили погоню за пьяным водителем Mercedes-Benz
Происшествия, 16.06.2021
Водитель отказался от освидетельствования на опьянение
В центре Улан-Удэ поймали находившуюся в розыске женщину
В центре Улан-Удэ поймали находившуюся в розыске женщину
Происшествия, 16.06.2021
Внимание бдительных росгвардейцев привлекла группа людей с пакетами
В Забайкалье нашли гараж с телами мёртвых людей
В Забайкалье нашли гараж с телами мёртвых людей
Происшествия, 16.06.2021
Страшный гараж находится около морга больницы
Иркутянку пытался обмануть «полковник полиции»
Происшествия, 16.06.2021
Полиция опубликовала аудиозапись разговора с мошенником
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона у медика
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона у медика
Происшествия, 16.06.2021
Медики отлучились, не заперев дверь кабинета
В Забайкалье осудили мужчину, избивавшего жену
В Забайкалье осудили мужчину, избивавшего жену
Происшествия, 16.06.2021
Мужчина ранее был судим за убийство
В Улан-Удэ пьяный водитель «БМВ» устроил гонки с сотрудниками ДПС
В Улан-Удэ пьяный водитель «БМВ» устроил гонки с сотрудниками ДПС
Происшествия, 16.06.2021
Сильно пьяный водитель после задержания только мычал. ВИДЕО
Улан-удэнку изнасиловали на празднике
Улан-удэнку изнасиловали на празднике
Происшествия, 16.06.2021
Девушке помогли в беде не её друзья, а случайные прохожие
Житель Бурятии убил знакомого, нанеся более 100 ударов
Житель Бурятии убил знакомого, нанеся более 100 ударов
Происшествия, 16.06.2021
Когда раненый терял сознание, изверг приводил его в чувство и продолжал избивать
В Улан-Удэ друзья взломали магазин ради пива и снеков
В Улан-Удэ друзья взломали магазин ради пива и снеков
Происшествия, 16.06.2021
Взломщиков задержали спустя полчаса после преступления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^