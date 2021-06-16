 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

В Бурятии после ДТП в больницу доставили младенца

В Бурятии после ДТП в больницу доставили младенца
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мать везла грудного ребёнка не в детском кресле, а на руках

В Бурятии командир патрульно-постовой службы полиции доставил в больницу младенца, которому потребовалась неотложная медицинская помощь. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

ДТП произошло вчера вечером, 15 июня на отвороте в селе Нижняя Иволга.

По предварительным данным, 32-летний водитель Toyota Caldina, следуя со стороны улицы Школьная села Нижняя Иволга, на нерегулируемом перекрёстке совершил столкновение с Mitsubishi Canter, который следовал по главной дороге.

В результате ДТП пострадал пятимесячный ребёнок, пассажир микрогрузовика. Он в момент столкновения находился на руках у матери.

Первым на месте происшествия оказался проезжавший по маршруту патрулирования командир патрульно-постовой службы полиции, прапорщик полиции Чингис Цыренов. Увидев опрокинувшийся автомобиль, не медля, он поспешил оказать необходимую помощь людям. Мама малыша попросила полицейского срочно отвезти их в больницу. Обеспокоенные родители не понимали, какую травму получил их малыш в результате аварии.

Действуя быстро, прапорщик полиции посадил их в свой автомобиль и, включив специальные звуковые сигналы, довёз пострадавших в больницу в Улан-Удэ.

Малыш серьёзных травм не получил, у него ушибы и небольшие царапины.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Уже известно, что водитель Mitsubishi Canter за нарушение требований к перевозке детей привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП.

фото - МВД по Бурятии 

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии после ДТП в больницу доставили младенца
В Бурятии после ДТП в больницу доставили младенца
Происшествия, 16.06.2021
Мать везла грудного ребёнка не в детском кресле, а на руках
Под Ангарском устроили погоню за пьяным водителем Mercedes-Benz
Под Ангарском устроили погоню за пьяным водителем Mercedes-Benz
Происшествия, 16.06.2021
Водитель отказался от освидетельствования на опьянение
В центре Улан-Удэ поймали находившуюся в розыске женщину
В центре Улан-Удэ поймали находившуюся в розыске женщину
Происшествия, 16.06.2021
Внимание бдительных росгвардейцев привлекла группа людей с пакетами
В Забайкалье нашли гараж с телами мёртвых людей
В Забайкалье нашли гараж с телами мёртвых людей
Происшествия, 16.06.2021
Страшный гараж находится около морга больницы
Иркутянку пытался обмануть «полковник полиции»
Происшествия, 16.06.2021
Полиция опубликовала аудиозапись разговора с мошенником
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона у медика
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона у медика
Происшествия, 16.06.2021
Медики отлучились, не заперев дверь кабинета
В Забайкалье осудили мужчину, избивавшего жену
В Забайкалье осудили мужчину, избивавшего жену
Происшествия, 16.06.2021
Мужчина ранее был судим за убийство
В Улан-Удэ пьяный водитель «БМВ» устроил гонки с сотрудниками ДПС
В Улан-Удэ пьяный водитель «БМВ» устроил гонки с сотрудниками ДПС
Происшествия, 16.06.2021
Сильно пьяный водитель после задержания только мычал. ВИДЕО
Улан-удэнку изнасиловали на празднике
Улан-удэнку изнасиловали на празднике
Происшествия, 16.06.2021
Девушке помогли в беде не её друзья, а случайные прохожие
Житель Бурятии убил знакомого, нанеся более 100 ударов
Житель Бурятии убил знакомого, нанеся более 100 ударов
Происшествия, 16.06.2021
Когда раненый терял сознание, изверг приводил его в чувство и продолжал избивать
В Улан-Удэ друзья взломали магазин ради пива и снеков
В Улан-Удэ друзья взломали магазин ради пива и снеков
Происшествия, 16.06.2021
Взломщиков задержали спустя полчаса после преступления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^