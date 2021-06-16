В Бурятии после ДТП в больницу доставили младенца





фото - МВД по Бурятии



В Бурятии командир патрульно-постовой службы полиции доставил в больницу младенца, которому потребовалась неотложная медицинская помощь. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.ДТП произошло вчера вечером, 15 июня на отвороте в селе Нижняя Иволга.По предварительным данным, 32-летний водитель Toyota Caldina, следуя со стороны улицы Школьная села Нижняя Иволга, на нерегулируемом перекрёстке совершил столкновение с Mitsubishi Canter, который следовал по главной дороге.В результате ДТП пострадал пятимесячный ребёнок, пассажир микрогрузовика. Он в момент столкновения находился на руках у матери.Первым на месте происшествия оказался проезжавший по маршруту патрулирования командир патрульно-постовой службы полиции, прапорщик полиции Чингис Цыренов. Увидев опрокинувшийся автомобиль, не медля, он поспешил оказать необходимую помощь людям. Мама малыша попросила полицейского срочно отвезти их в больницу. Обеспокоенные родители не понимали, какую травму получил их малыш в результате аварии.Действуя быстро, прапорщик полиции посадил их в свой автомобиль и, включив специальные звуковые сигналы, довёз пострадавших в больницу в Улан-Удэ.Малыш серьёзных травм не получил, у него ушибы и небольшие царапины.Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Уже известно, что водитель Mitsubishi Canter за нарушение требований к перевозке детей привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП.