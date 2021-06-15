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В Улан-Удэ полиция и ФСБ поймали закладчиков

В Улан-Удэ полиция и ФСБ поймали закладчиков
Происшествия,  Фото:из архива
Закладчикам инкриминируется совершение 12 преступлений

Под суд пойдут двое участников организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в Улан-Удэ.

- Организованную преступную группу создали неустановленные лица в целях распространения наркотических средств в Улан-Удэ путём оборудования закладок и их продажи через интернет-магазин. В ходе общения через социальные сети и мессенджеры руководители группы вовлекли в преступную деятельность двух жителей Улан-Удэ, роль которых заключалась в оборудовании тайников с наркотическими средствами – закладок. Продажа наркотиков производилась через интернет-магазин, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Закладчиков задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками республиканских управления ФСБ и министерства внутренних дел.

Двум обвиняемым инкриминируется совершение 12 преступлений по статье «Сбыт наркотических средств, совершённый в значительном и крупном размерах, организованной группой». Наиболее строгая санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Как сообщал «Байкал-Dailу», этой зимой закладчик синтетических наркотиков в Улан-Удэ был приговорён к 6 годам 8 месяцам колонии строгого режима.

наркотики
 
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