Наркодилер выйдет на свободу не скоро
В Улан-Удэ перед судом предстал так называемый закладчик – дилер, прячущий наркотики по тайникам-закладкам. Мужчина распространял таким образом синтетические наркотики.
- В составе организованного преступного сообщества он занимался незаконным сбытом наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере путём проведения тайниковых операций. У него было обнаружено и изъято 0,7 кг наркотических средств, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.
Октябрьский районный суд признал наркодилера виновным. Он приговорен к 6 годам 8 месяцам лишения свободы со штрафом 20 тысяч рублей. Отбывать наказание будет в исправительной колонии строгого режима.
В Улан-Удэ за решётку отправили закладчика
Происшествия, Фото:
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