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В Улан-Удэ за решётку отправили закладчика

В Улан-Удэ за решётку отправили закладчика
Происшествия,  Фото:из архива
Наркодилер выйдет на свободу не скоро

В Улан-Удэ перед судом предстал так называемый закладчик – дилер, прячущий наркотики по тайникам-закладкам. Мужчина распространял таким образом синтетические наркотики.

- В составе организованного преступного сообщества он занимался незаконным сбытом наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере путём проведения тайниковых операций. У него было обнаружено и изъято 0,7 кг наркотических средств, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.

Октябрьский районный суд признал наркодилера виновным. Он приговорен к 6 годам 8 месяцам лишения свободы со штрафом 20 тысяч рублей. Отбывать наказание будет в исправительной колонии строгого режима.
наркотики
 
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