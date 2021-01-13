В Улан-Удэ за решётку отправили закладчика

Происшествия, Фото: из архива

Наркодилер выйдет на свободу не скоро



В Улан-Удэ перед судом предстал так называемый закладчик – дилер, прячущий наркотики по тайникам-закладкам. Мужчина распространял таким образом синтетические наркотики.



- В составе организованного преступного сообщества он занимался незаконным сбытом наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере путём проведения тайниковых операций. У него было обнаружено и изъято 0,7 кг наркотических средств, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.



Октябрьский районный суд признал наркодилера виновным. Он приговорен к 6 годам 8 месяцам лишения свободы со штрафом 20 тысяч рублей. Отбывать наказание будет в исправительной колонии строгого режима.

