«Мерседес» сгорел возле салона красоты в Иркутске

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Автомобиль загорелся на улице Киевская



8 июня на улице Киевская в Иркутске загорелся автомобиль «Мерседес». Он был припаркован у салона красоты.



Пожарные начали тушить огонь в 17.01 часов. Через девять минут пожар был ликвидирован.



- На тушении работали четыре человека личного состава и одна единица техники, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



