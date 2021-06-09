Автомобиль загорелся на улице Киевская
8 июня на улице Киевская в Иркутске загорелся автомобиль «Мерседес». Он был припаркован у салона красоты.
Пожарные начали тушить огонь в 17.01 часов. Через девять минут пожар был ликвидирован.
- На тушении работали четыре человека личного состава и одна единица техники, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
«Мерседес» сгорел возле салона красоты в Иркутске
Происшествия, Фото:
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