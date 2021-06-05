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В пригороде Улан-Удэ горел дом

В пригороде Улан-Удэ горел дом
Происшествия,  Фото:скриншот
Предполагают, что дом подожгли

Вчера в селе Сужа Иволгинского района для тушения возгорания жилого дома выезжали пожарные двух частей 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии и одной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по республике.

На момент их прибытия дом горел изнутри, огонь перекинулся на кровлю. На момент пожара в доме никого не было. В результате возгорания уничтожена кровля дома на площади 42 кв м, обуглена наружная стена, частично уничтожена обшивка дома.

Предположительная причина пожара – поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
пожар
 
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