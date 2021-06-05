В пригороде Улан-Удэ горел дом

Предполагают, что дом подожгли



Вчера в селе Сужа Иволгинского района для тушения возгорания жилого дома выезжали пожарные двух частей 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии и одной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по республике.



На момент их прибытия дом горел изнутри, огонь перекинулся на кровлю. На момент пожара в доме никого не было. В результате возгорания уничтожена кровля дома на площади 42 кв м, обуглена наружная стена, частично уничтожена обшивка дома.



Предположительная причина пожара – поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

