Улан-удэнец воровал дорогие колбасы и сыр

Мужчина за два дня украл продукты из трёх магазинов



В Улан-Удэ поймали вора – ценителя дорогих колбас и сыра. В данный момент расследуется три уголовных дела по факту краж продуктов из магазинов обслуживания, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



27 мая 33-летний не работающий улан-удэнец пришёл в магазин по улице Комарова. Мужчина набрал в корзину продукты, после чего спрятавшись от камеры видеонаблюдения, переложил всё в карманы верхней одежды. Затем горожанин спокойно вышел из зала.



На следующий день аналогичным способом он совершил ещё две кражи из разных магазинов района.



Вора задержали участковые уполномоченные полиции. .



Общий ущерб от его действий составил более 6 тысяч рублей. Часть украденного он продал.



- Примечательно, что преимущественно он воровал дорогостоящие сорта колбасы и сыра, - отмечают в полиции.

