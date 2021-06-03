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Улан-удэнец воровал дорогие колбасы и сыр

Улан-удэнец воровал дорогие колбасы и сыр
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина за два дня украл продукты из трёх магазинов

В Улан-Удэ поймали вора – ценителя дорогих колбас и сыра. В данный момент расследуется три уголовных дела по факту краж продуктов из магазинов обслуживания, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

27 мая 33-летний не работающий улан-удэнец пришёл в магазин по улице Комарова. Мужчина набрал в корзину продукты, после чего спрятавшись от камеры видеонаблюдения, переложил всё в карманы верхней одежды. Затем горожанин спокойно вышел из зала.

На следующий день аналогичным способом он совершил ещё две кражи из разных магазинов района.

Вора задержали участковые уполномоченные полиции. .

Общий ущерб от его действий составил более 6 тысяч рублей. Часть украденного он продал.

- Примечательно, что преимущественно он воровал дорогостоящие сорта колбасы и сыра, - отмечают в полиции. 
кража
 
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