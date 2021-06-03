Взрыв произошёл на золотодобывающей шахте
В Бурятии произошёл взрыв на золотодобывающей шахте, погиб один рабочий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О взрыве также сообщает ТАСС.
По данным собеседника «Интефакса», произошла самопроизвольная детонация взрывчатки на руднике в Окинском районе.
Ещё около 10 человек смогли выбраться из шахты самостоятельно, отмечает информационное агентство. По предварительным данным, угрозы их здоровью нет.
СМИ: При взрыве на шахте в Бурятии погиб рабочий
Происшествия, Фото:
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