СМИ: При взрыве на шахте в Бурятии погиб рабочий

Взрыв произошёл на золотодобывающей шахте



В Бурятии произошёл взрыв на золотодобывающей шахте, погиб один рабочий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О взрыве также сообщает ТАСС.



По данным собеседника «Интефакса», произошла самопроизвольная детонация взрывчатки на руднике в Окинском районе.



Ещё около 10 человек смогли выбраться из шахты самостоятельно, отмечает информационное агентство. По предварительным данным, угрозы их здоровью нет.



