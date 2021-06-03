Жертвами женщины, по версии следствия, стали три ребёнка
В Забайкальском каре возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк». Она подозревается в истязании трёх несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
По данным следствия, 48-летняя воспитатель детского учреждения с января по май 2021 года систематически причиняла боль и нравственные страдания трём несовершеннолетним воспитанникам.
В уголовном деле имеются данные, что педагог систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку. Женщина наносила детям удары рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего дети ударялись о стены и другие предметы.
Следователи СК задержали воспитателя центра на 48 часов. В ближайшее время следователи проведут комплекс следственных действий.
Ход следствия поставлен на контроль руководства следственного управления.
В Забайкалье воспитателя детского центра подозревают в истязании
Происшествия, Фото:
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