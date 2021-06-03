В Забайкалье воспитателя детского центра подозревают в истязании

Жертвами женщины, по версии следствия, стали три ребёнка



В Забайкальском каре возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк». Она подозревается в истязании трёх несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 48-летняя воспитатель детского учреждения с января по май 2021 года систематически причиняла боль и нравственные страдания трём несовершеннолетним воспитанникам.



В уголовном деле имеются данные, что педагог систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку. Женщина наносила детям удары рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего дети ударялись о стены и другие предметы.



Следователи СК задержали воспитателя центра на 48 часов. В ближайшее время следователи проведут комплекс следственных действий.



Ход следствия поставлен на контроль руководства следственного управления.

