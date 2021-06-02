Житель Бурятии украл из леса вагончик

Мужчина получил условный срок



В декабре 2020 года житель Еравнинского района в лесу в 30 км от села Усть-Эгита украл вагон, предназначенный для временного проживания людей. Вор увёз вагончик, прицепив его к своему трактору. Затем из вагончика он украл бензин, масло автол, газовую плиту, сковороду, мясорубку - всего на общую сумму 63 тысяч рублей.



Суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.



- Суд учёл, что гражданин вину признал, раскаялся, возместил материальный ущерб, вернув похищенное имущество, принёс извинения потерпевшему, наличие на иждивении троих малолетних детей, удовлетворительную характеристику участкового полиции по месту жительства, - отметили в районном суде.



