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Семь рабочих пострадали на ремонте нефтепровода в Иркутской области

Семь рабочих пострадали на ремонте нефтепровода в Иркутской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчины получили термические ожоги и другие травмы

В Тулуне в Иркутской области семь рабочих получили травмы при ремонтных работах на магистральном нефтепроводе. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении ремонтных работ, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, 27 мая в Тулунском районе при проведении ремонтных работ на магистральном нефтепроводе была нарушена техника безопасности при проведении сварочных работ на заменяемой трубе. В результате произошло возгорание паров газа.

Пострадали семь человек. Мужчины получили термические ожоги различных частей тела и иные телесные повреждения. В настоящее время пять пострадавших находятся в больнице.

- Следователи СКР проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в СУ СК РФ по Иркутской области.
травмы несчастные случаи на производстве
 
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