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Жительница Иркутской области перевела мошеннику более 600 тысяч

Жительница Иркутской области перевела мошеннику более 600 тысяч
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина поверила и фальшивому сотруднику банку, и фальшивому следователю

Ещё две жительницы Иркутской области поддались на уловки якобы «сотрудников полиции» и лжебанкиров. При этом женщины ранее знали о подобных схемах обмана, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

В Тайшетском районе неизвестные, позвонив женщине, представились сотрудниками банка и сообщили о подозрительных действиях, якобы происходящих с её счетом. Под предлогом «сохранения» сбережений они уговорили гражданку оформить банковский займ на максимально доступную сумму и перевести деньги на «безопасный счёт». Впоследствии с ней связался якобы сотрудник полиции. Используя технологию подмены номера, лжеследователь на конфиденциальной основе попросил её принять участие «в операции по изобличению аферистов». Для большей убедительности он сказал, что его номер размещён на официальном сайте ОВД.

Потерпевшая взяла несколько кредитов в разных банках на сумму 608 000 рублей и перевела на счёт мошенников. Спустя несколько дней она осознала, что стала жертвой мошенников обратилась за помощью в полицию.

Подобный случай произошёл в Нижнеудинске. Потерпевшей позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей органов внутренних дел, сообщила что в полиции возбуждено уголовное дело по факту хищения денег с её банковских карт. Для уточнения всех обстоятельств произошедшего собеседница соединила заявительницу с якобы «сотрудником банка». В свою очередь, лжебанкир убедила гражданку в том, что отменить манипуляции мошенников возможно, стоит лишь срочно сообщить номер карты, срок её действия и трехзначный код с оборотной стороны.

После выполнения всех указаний девушке пришло уведомление о списании с ее счёта более 30 тысяч рублей. Позвонив в дежурную часть полиции, она осознала, что попалась на удочку аферистов.

По всем фактам в настоящее время проводится проверка.


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