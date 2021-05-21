В пригороде Улан-Удэ горел трёхквартирный дом

Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки на крыльце дома.









Утром 20 мая в селе Хойто-Бэе Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в трёхквартирном жилом доме.- На момент прибытия пожарных горели стена и крыша веранды и дома, крыльцо. Пожарные не дали пламени распространиться на весь дом и проникнуть в квартиры, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате возгорания обуглилась наружная стена веранды и дома, а также крыши на общей площади 7 кв.м.