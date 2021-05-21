В пригороде Улан-Удэ горел трёхквартирный дом

Пожар, вероятнее всего, возник из-за короткого замыкания
Утром 20 мая в селе Хойто-Бэе Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в трёхквартирном жилом доме.
- На момент прибытия пожарных горели стена и крыша веранды и дома, крыльцо. Пожарные не дали пламени распространиться на весь дом и проникнуть в квартиры, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате возгорания обуглилась наружная стена веранды и дома, а также крыши на общей площади 7 кв.м.
Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки на крыльце дома.
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Пожар, вероятнее всего, возник из-за короткого замыкания
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