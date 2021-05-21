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В Иркутской области поймали подозреваемого в убийстве продавца

В Иркутской области поймали подозреваемого в убийстве продавца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина зарезал женщину в магазине

Задержан подозреваемый в убийстве 40-летней женщины-продавца в павильоне на станции Нижнеудинск Иркутской области. Это местный 65-летний житель, ему предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло около часа дня 16 мая. Мужчина зашёл в торговый павильон на станции и причинил смертельное ножевое ранение женщине-продавцу.

19 мая подозреваемого заключили под стражу. Назначено проведение ряда необходимых экспертиз, в том числе генетическое исследование.

- За совершённое противоправное деяние в соответствии с действующим уголовным законодательством предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.


убийство
 
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