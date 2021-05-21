Мужчина зарезал женщину в магазине
Задержан подозреваемый в убийстве 40-летней женщины-продавца в павильоне на станции Нижнеудинск Иркутской области. Это местный 65-летний житель, ему предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло около часа дня 16 мая. Мужчина зашёл в торговый павильон на станции и причинил смертельное ножевое ранение женщине-продавцу.
19 мая подозреваемого заключили под стражу. Назначено проведение ряда необходимых экспертиз, в том числе генетическое исследование.
- За совершённое противоправное деяние в соответствии с действующим уголовным законодательством предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
В Иркутской области поймали подозреваемого в убийстве продавца
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина набросился на родственников с табуретом и ножом
В Бурятии скрывался находящийся в розыске житель Орловской области
Мужчина сменил личные данные и придумал новую историю своей жизни
Братья обокрали трёх предпринимателей
На месте возникновения возгорания обнаружено кострище и кружка
Режим ЧС снят
Следователи допросят сотрудников АО «Братская электросетевая компания»
ДТП произошло возле «Тумэр Морина»
Оставшиеся без крова люди поселились у родственников
Стали известны подробности жестокого убийства молодого улан-удэнца
Мужчина любовно выращивал кусты конопли
Если бы не упорный участковый, виновник пожара не был бы найден
Зверское убийство произошло в квартире на Ключевской
Пенсионер сбежал с места ДТП, так как испугался
Пилот попался на распространённую схему обмана