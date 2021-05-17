Неизвестный убил продавца павильона на вокзале
В Иркутской области ищут того, кто убил продавца торгового павильона, расположенного на перроне железнодорожного вокзала города Нижнеудинск. Убийство произошло около 13 часов 16 мая. Неизвестный причинил телесные повреждения женщине-продавца, от чего она скончалась.
Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых предположительно зафиксирован подозреваемый.
- В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Людей, находившихся в это время в указанном месте, либо узнавшие на фото изображённого человека, следователи просят обратиться по телефонам 89501197858, 8(3955)75-72-80.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В Иркутской области ищут подозреваемого в убийстве продавца
Происшествия, Фото:
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