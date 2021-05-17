В Иркутской области ищут подозреваемого в убийстве продавца

Происшествия, Фото: ориентировка Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте

Неизвестный убил продавца павильона на вокзале



В Иркутской области ищут того, кто убил продавца торгового павильона, расположенного на перроне железнодорожного вокзала города Нижнеудинск. Убийство произошло около 13 часов 16 мая. Неизвестный причинил телесные повреждения женщине-продавца, от чего она скончалась.



Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых предположительно зафиксирован подозреваемый.



- В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



Людей, находившихся в это время в указанном месте, либо узнавшие на фото изображённого человека, следователи просят обратиться по телефонам 89501197858, 8(3955)75-72-80.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».





