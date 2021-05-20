В Улан-Удэ по видео из соцсетей поймали водителя-нарушителя

Манёвр водителя очевидцы назвали «неадекватным»
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД установили водителя-нарушителя, видео с которым появилось в паблике uu_news.
Следуя по улице Жердева, водитель автомобиля «Мерседес», в нарушение ПДД, внезапно выехал на полосу встречного движения. Автомобилист проскочил перед встречной машиной, не столкнувшись, лишь чудом.
«Вот неадекватный!» - воскликнул очевидец, снявший нарушение на видео.
Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя и привлекли к административной ответственности
- В отношении 20-летнего нарушителя составлены административные материалы за выезд на полосу встречного движения и за слишком тёмную тонировку, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
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