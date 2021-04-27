Среди пострадавших двое несовершеннолетних и 18-летняя девушка
27 апреля около 16 часов на стадионе «Металлург», расположенном по улице Комсомольской в городе Братске, обрушилась часть трибуны. По предварительным данным, пострадали двое несовершеннолетних детей и 18-летняя девушка.
- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту следственным отделом по городу Братск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Следователям предстоит выяснить всю картину происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Братске из-за обрушившейся трибуны пострадали три человека
Происшествия, Фото:
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