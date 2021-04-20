Ущерб от схода вагонов в Иркутской области составил 17 млн

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте

Уголовное дело передано в суд



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении двоих работников ОАО «РЖД». Они обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем крупный ущерб.



Днём 28 январе 2020 года на станции Мегет с рельсов сошли 30 вагонов с углём, из них 29 опрокинулись. В результате случившегося был повреждён железнодорожный путь на расстоянии более трёхсот метров, а также элементы инфраструктуры. Ущерб от произошедшего превысил 17 млн. рублей.



- Основной причиной произошедшего стали нарушения в эксплуатации стрелочных переводов и обслуживании путей сообщения электромехаником и начальником участка Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, централизации и блокировки, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



На сегодня уголовное дело с утверждённым Иркутским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения.

