В суде апелляционной инстанции полагают, что это была всё-таки кража
Апелляционным определением Верховного суда Бурятии отменён приговор Тункинского районного суда в отношении местного жителя. Районный суд осудил его по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Суд не согласился с правовой оценкой следствия, полагавшего, что мужчина совершил кражу, и переквалифицировал его действия на мошенничество.
- Вместе с тем, при описании преступного деяния, признанного доказанным, суд привёл обстоятельства кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, допустив тем самым существенное противоречие между описанием преступного деяния и квалификацией действий осуждённого, - заметили в Верховном суде Бурятии.
Такое же противоречие допущено судом в своих выводах относительно доказанности вины жителя в мошенничестве.
Установлено, что мужчина оплачивал товары украденной банковской картой потерпевшего бесконтактным способом. Работники торговых организаций не принимали участия в проведении операций по списанию средств с банковского счёта в результате оплаты товара. Соответственно, мужчина не сообщал им ложные сведения о принадлежности карты, в заблуждение он их не вводил.
- Поскольку допущенные нарушения закона неустранимы в суде апелляционной инстанции, то уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение, при котором суду необходимо проверить обоснованность переквалификации действий мужчины с кражи на мошенничество, - заключили в Верховном суде республики.
В Бурятии дело о мошенничестве отправлено на новое рассмотрение
Происшествия, Фото:
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