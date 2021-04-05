Убийцы убедились, что дом загорелся, и никто не выберется
Зампрокурора Забайкальского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Хилокского района, обвиняемых в убийстве двух человек.
По версии следствия, в марте 2020 года двое жителей города Хилок убили собутыльников после ссоры. Вооружившись поленом, один из обвиняемых нанёс удары по головам жертв. После они столкнули их в подполье дома, облили бензином и подожгли.
Убедившись, что дом загорелся, и люди не смогут из него выбраться, мужчины с места преступления скрылись. По пути уничтожили видеорегистратор из машины одного из убитых.
В настоящее время обвиняемые по уголовному делу находятся под стражей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд. В случае признания вины обвиняемым грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщили в прокуратуре края.
Двое забайкальцев сбросили собутыльников в подполье и сожгли
Происшествия, Фото:
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