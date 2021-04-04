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В Бурятии столкнулись две фуры

В Бурятии столкнулись две фуры
Общество,  Фото:ves_ulan_ude
По предварительным данным, оба водителя погибли

В Кабанском районе республики на трассе произошло страшное ДТП - столкнулись две фуры. Предварительно, одна из машин выехала на «встречку».

- По предварительным данным, оба водителя погибли. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

На место также прибыли пожарные, «скорая помощь». 
ДТП
 
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