В Бурятии столкнулись две фуры

По предварительным данным, оба водителя погибли



В Кабанском районе республики на трассе произошло страшное ДТП - столкнулись две фуры. Предварительно, одна из машин выехала на «встречку».



- По предварительным данным, оба водителя погибли. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



На место также прибыли пожарные, «скорая помощь».

