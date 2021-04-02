В центре Улан-Удэ группа людей избила мужчину

- Стал свидетелем такой ситуации... Центр города, полдень, возле Автовокзала на Советской. Стояли взрослые люди, три женщины избивали мужчину, пинали ногами по голове, говорят за то, что бил свою жену... После подошли ещё двое мужчин в алкогольном опьянении и продолжили начатое женщинами, - рассказал очевидец.





