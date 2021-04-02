В центре Улан-Удэ группа людей избила мужчину

Жители Бурятии обсуждают в соцсети избиение мужчины в центре Улан-Удэ, возле автовокзала. Запись, на которой зафиксирован инцидент, появилась в паблике «Аноним 03». На видео одна из женщин довольно агрессивно себя ведёт: пинает мужчину, кричит на него, ругается матом, а её приятельницы стоят рядом.
- Стал свидетелем такой ситуации... Центр города, полдень, возле Автовокзала на Советской. Стояли взрослые люди, три женщины избивали мужчину, пинали ногами по голове, говорят за то, что бил свою жену... После подошли ещё двое мужчин в алкогольном опьянении и продолжили начатое женщинами, - рассказал очевидец.
Пользователи возмутились происходившим в центре столицы Бурятии:
«Неужели это творится у нас? Куда люди делись? Что за звери?»
«Негодяи. Полицию вызвали? Сами ладно, может, побоялись выйти остановить, но полицию можно было, наверняка рядом пункт есть!»
«Люди, какие же вы жестокие, что с вами случилось? Как же сильно, экономическое благосостояние влияет на общество»
«Лишь бы снять и выложить. А полицию вызвали? Это причинение тяжких телесных группой лиц в состоянии алкогольного, а скорую?».
Как сообщал «Байкал-Daily», совсем недавно в Улан-Удэ произошла массовая драка школьников за гаражами. Остановили подростковые разборки горожанки, кричавшие с балкона, что вызовут полицию.
На днях сотрудники ЧОП возле столовой «Аппетит», прогоняя бездомного, безжалостно пнули его в грудь.