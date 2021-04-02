В Иркутске мальчика сбила машина, пока его бабушка платила за проезд

В момент аварии девочка находилась в детском удерживающем устройстве и не получила серьёзных травм.





Девочка получила ушибы и ссадины ног.







На прошлой неделе в Иркутске трое детей пострадали в ДТП. Об этих случаях сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.Первый дорожный инцидент произошёл на улице Трактовая (микрорайон Боково) 23 марта в обеденное время. Семилетний мальчик ехал домой на автобусе в сопровождении бабушки. Пока бабушка оплачивала проезд, мальчик вышел из автобуса, начал переходить проезжую часть и попал под колеса автомобиля «Тойота РАВ4».С места ДТП мальчика увезли в детский травмпункт.Через три дня столкнулись две иномарки на улице Фаворского. Водитель «Тойоты Кроун» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомашиной «Ниссан Жук». В результате ДТП травмы получила четырёхлетняя пассажирка «Ниссана».29 марта около 10 часов утра 35-летняя женщина-водитель «Тойоты Королла», двигаясь по улице Академика Образцова, в районе строения №27, сбила 10-летнюю школьницу. Девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте, несмотря на то, что поблизости была «зебра».