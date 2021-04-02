 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 апреля

01 апреля

Популярное

В Иркутске мальчика сбила машина, пока его бабушка платила за проезд

В Иркутске мальчика сбила машина, пока его бабушка платила за проезд
Происшествия,  Фото:Госавтоиспекция Иркутска
Ребёнок не стал ждать бабушку из автобуса и сам начал переходить дорогу

На прошлой неделе в Иркутске трое детей пострадали в ДТП. Об этих случаях сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Первый дорожный инцидент произошёл на улице Трактовая (микрорайон Боково) 23 марта в обеденное время. Семилетний мальчик ехал домой на автобусе в сопровождении бабушки. Пока бабушка оплачивала проезд, мальчик вышел из автобуса, начал переходить проезжую часть и попал под колеса автомобиля «Тойота РАВ4».

С места ДТП мальчика увезли в детский травмпункт.

Через три дня столкнулись две иномарки на улице Фаворского. Водитель «Тойоты Кроун» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомашиной «Ниссан Жук». В результате ДТП травмы получила четырёхлетняя пассажирка «Ниссана».

В момент аварии девочка находилась в детском удерживающем устройстве и не получила серьёзных травм.


29 марта около 10 часов утра 35-летняя женщина-водитель «Тойоты Королла», двигаясь по улице Академика Образцова, в районе строения №27, сбила 10-летнюю школьницу. Девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте, несмотря на то, что поблизости была «зебра».

Девочка получила ушибы и ссадины ног.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске мальчика сбила машина, пока его бабушка платила за проезд
В Иркутске мальчика сбила машина, пока его бабушка платила за проезд
Происшествия, 02.04.2021
Ребёнок не стал ждать бабушку из автобуса и сам начал переходить дорогу
Жительница Иркутской области перевела «московскому адвокату» 340 тысяч
Жительница Иркутской области перевела «московскому адвокату» 340 тысяч
Происшествия, 02.04.2021
Пенсионерка надеялась получить компенсацию за лекарства
В Бурятии сгорели три центнера сена и постройки
В Бурятии сгорели три центнера сена и постройки
Происшествия, 02.04.2021
Пожар произошёл из-за перекала печи
Жителя Иркутской области будут судить за убийство девушки
Жителя Иркутской области будут судить за убийство девушки
Происшествия, 02.04.2021
Преступление было совершено летом 2020 года
В Бурятии женщины поплатились, пойдя в гостиницу с незнакомцами
В Бурятии женщины поплатились, пойдя в гостиницу с незнакомцами
Происшествия, 02.04.2021
Женщины познакомились с вахтовиками на вокзале
В Иркутской области арестовали виновника ДТП с двумя погибшими
В Иркутской области арестовали виновника ДТП с двумя погибшими
Происшествия, 02.04.2021
В столкновении с иномаркой не выжили люди из отечественного автомобиля
В Бурятии 19-летний парень блуждал по лесу
В Бурятии 19-летний парень блуждал по лесу
Происшествия, 02.04.2021
Молодой человек впервые пошёл в тайгу
В Бурятии трое браконьеров ослепили и убили косулю
В Бурятии трое браконьеров ослепили и убили косулю
Происшествия, 01.04.2021
Браконьеры предстали перед судом  
Иркутянин украл ноутбук у спящей студентки
Иркутянин украл ноутбук у спящей студентки
Происшествия, 01.04.2021
Вор заглядывал во все комнаты общежития
В Бурятии бутлегеры поставляли поддельный алкоголь в магазины
В Бурятии бутлегеры поставляли поддельный алкоголь в магазины
Происшествия, 01.04.2021
У фигурантов дела изъяли более 70 тысяч бутылок поддельного алкоголя
В Бурятии сбили двух пьяных пешеходов
В Бурятии сбили двух пьяных пешеходов
Происшествия, 01.04.2021
Один из водителей, сбивший пешехода, скрылся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^