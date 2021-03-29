В Иркутской области из-за пьяного водителя пострадал его 10-летний сын

С начала года в Иркутской области зарегистрировано 61 ДТП с участием нетрезвых водителей и водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В этих ДТП погибли 19 человек. 91 человек получил травмы, в их числе восемь детей, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.





Так, вечером 28 марта в Нижнеилимском районе 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ» на дороге Железногорск – Суворовский съехал с проезжей части, и его машина опрокинулась на крышу.За медицинской помощью обратились водитель и три пассажира, в том числе 10-летний мальчик – сын водителя.После проведения процедуры медицинского освидетельствования у водителя было установлено состояние опьянения.За вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.