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В Бурятии на пожарах погибли две женщины

В Бурятии на пожарах погибли две женщины
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Женщины не успели выбраться из горящих домов

24 мартах в двух районах Бурятии произошли пожары, унёсшие жизни двух женщин. О них сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Поздним вечером в Хоринске загорелся жилой дом. В доме было плотное задымление.

Из огня самостоятельно выбрался мужчина. Он получил ожоги ягодичной области левого бедра 1-2 степени на площади 5%. Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу.

В ходе тушения пожара в доме на полу обнаружили 57-летнюю женщину без признаков жизни. Её вынесли на свежий воздух, передали в карету скорой помощи. Медики констатировали смерть.

Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Завалило печью

Также женщина погибла в местности «Урочище Тургенева» в Бичурском районе. Там загорелся частный дом с гаражом.

- В связи с поздним обнаружением возгорания и вызовом пожарных, на момент прибытия огнеборцев дом и гараж горели полностью. Огонь перекидывался на стоящий рядом с домом трактор. Общими усилиями огнеборцы потушили возгорание, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В доме обрушилась кровля, огонь уничтожил дом, гараж, трактор, электростанцию на общей площади 160 кв. м.

В ходе разбора места пожара под обрушившимися конструкциями печи в пристрое дома нашли тело 56-летней женщины.








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