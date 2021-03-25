В Бурятии на пожарах погибли две женщины

Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнём при курении.







Завалило печью



В ходе разбора места пожара под обрушившимися конструкциями печи в пристрое дома нашли тело 56-летней женщины.























24 мартах в двух районах Бурятии произошли пожары, унёсшие жизни двух женщин. О них сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Поздним вечером в Хоринске загорелся жилой дом. В доме было плотное задымление.Из огня самостоятельно выбрался мужчина. Он получил ожоги ягодичной области левого бедра 1-2 степени на площади 5%. Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу.В ходе тушения пожара в доме на полу обнаружили 57-летнюю женщину без признаков жизни. Её вынесли на свежий воздух, передали в карету скорой помощи. Медики констатировали смерть.Также женщина погибла в местности «Урочище Тургенева» в Бичурском районе. Там загорелся частный дом с гаражом.- В связи с поздним обнаружением возгорания и вызовом пожарных, на момент прибытия огнеборцев дом и гараж горели полностью. Огонь перекидывался на стоящий рядом с домом трактор. Общими усилиями огнеборцы потушили возгорание, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.В доме обрушилась кровля, огонь уничтожил дом, гараж, трактор, электростанцию на общей площади 160 кв. м.