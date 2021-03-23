В Бурятии стартовал сезон горящей травы

- Руководство выражает особую благодарность Николаю Власову – жителю села Сибирь, который помогал пожарным, закидывая распространяющийся огонь землёй с помощью лопаты, до полной ликвидации пожара. Площадь пожара составила 50 га. Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.













В Бурятии зафиксирован один из первых палов сухой травы в этом сезоне. Вечером 22 марта пожарным поступило сообщение о горящей траве в местности «Огород», что находится в 300 метрах от села Селенга Тарбагатайского района. Угрозы селу не было.Пожарные боролись с палом травы около трёх часов до полной ликвидации огня. Им активно помогали местные жители.