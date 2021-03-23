Пропавший мужчина бродяжничал
Найден пропавший 58-летний уроженец села Тэгда Хоринского района Бурятии Андрей В. Полицейские нашли его в медучреждении в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Информация о его нахождении передана родственникам, которые обратились в полицию с заявлением о пропаже мужчины 3 марта.
Мужчина перестал выходить на связь с родственникам с декабря 2020 года. Как выяснилось, он около года жил у знакомого в Улан-Удэ, занимался бродяжничеством. В январе текущего года находился на лечении в республиканской больнице имени Семашко.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе пропавшая в Бурятии 16-летняя девочка была найдена мёртвой.
Пропавший житель Бурятии нашёлся в медучреждении
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