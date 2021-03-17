ДТП произошло возле дома
Накануне, 16 марта, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода.
Около 12 часов дня 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Харриер» при выезде на улицу Ключевская со двора дома № 86 сбила 70-летнюю пенсионерку.
В результате ДТП пожилая женщина с травмами была госпитализирована в больницу.
Стаж вождения водителя составляет шесть месяцев, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в центре Улан-Удэ муниципальный автобус сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте.
В Улан-Удэ неопытная женщина-водитель сбила пенсионерку
Происшествия, Фото:
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