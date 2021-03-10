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Житель Иркутской области под диктовку мошенника перевёл 350 тысяч

Житель Иркутской области под диктовку мошенника перевёл 350 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина лишился всех сбережений

Накануне 59-летнему жителю Усть-Кута позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что с его карты незаконно пытаются снять деньги. Для того, чтобы предотвратить списание, нужно перевести средства на страховой счёт. Мужчина зашёл в личный кабинет и под диктовку лжебанкира перевел на указанные им реквизиты 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция просит в случае получения сомнительных телефонных звонков, смс-сообщений о блокировке карты, крупном выигрыше либо с информацией о том, что родственник или близкий попал в трудную ситуацию и ему нужна помощь, ни при каких обстоятельствах не реагировать на присланное сообщение, а незамедлительно обратиться в банк либо в полицию.


мошенничество
 
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