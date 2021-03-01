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На пожаре в пятиэтажке в Ангарске погибли супруги

На пожаре в пятиэтажке в Ангарске погибли супруги
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Сильный пожар произошёл ночью

В ночь на 1 марта, в 01:29, на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в 19 микрорайоне города Ангарск. О сильном задымлении в подъезде сообщили жильцы пятиэтажного панельного дома. Пожар произошёл в квартире, расположенной на втором этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры на втором этаже шёл дым. В работу сразу же включились три звена газодымозащитной службы. В одной из комнат горевшей квартиры были обнаружены погибшие супруги – 70-летние мужчина и женщина.

Из окон соседних квартир с помощью пожарных лестниц пожарные спасли восемь человек.

К бригаде скорой медицинской помощи самостоятельно обратились двое пострадавших, также проживавших в горевшей квартире: 40-летняя женщина с отравлением угарным газом и её 11-летний сын с отравлением угарным газом и ожогами кистей обеих рук. Пострадавшие были госпитализированы.

Спустя 20 минут открытый огонь был потушен, в 03:19 последствия пожара были ликвидированы. Квартира повреждена по всей площади. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На месте пожара работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Установлено, что очаг пожара находился в том месте, где спали люди.


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