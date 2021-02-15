 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 февраля

14 февраля

Популярное

В Бурятии сторож насмерть замёрз в лесу

В Бурятии сторож насмерть замёрз в лесу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело погибшего нашёл напарник

13 февраля в посёлке Байкальский Прибой в Кабанском районе Бурятии обнаружено тело сторожа турбазы, сообщает группа «Кабанск-инфо».

Предположительно, 12 февраля он ушёл в магазин, заблудился и замёрз. Тело мужчины обнаружил его напарник, отмечают в группе.

Информацию о трагедии «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе республиканского МВД. Предварительно, на теле 62-летнего погибшего не обнаружено следов насильственной смерти, мужчина скончался от переохлаждения.

- Сотрудниками полиции выяснятся обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе.
смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сторож насмерть замёрз в лесу
В Бурятии сторож насмерть замёрз в лесу
Происшествия, 15.02.2021
Тело погибшего нашёл напарник
В Бурятии педагог дёрнула ученика за больное ухо
В Бурятии педагог дёрнула ученика за больное ухо
Происшествия, 15.02.2021
Районным управлением образования проводится служебная проверка
В Бурятии жильцы эвакуировались из горящего дома
В Бурятии жильцы эвакуировались из горящего дома
Происшествия, 15.02.2021
Пожар случился из-за близко расположенного к печке дивана
В Бурятии сгорел кунг рыбаков
В Бурятии сгорел кунг рыбаков
Происшествия, 14.02.2021
Пожар случился на льду озера 
На Байкале едва не утонули шесть человек
На Байкале едва не утонули шесть человек
Происшествия, 14.02.2021
Автомобиль иркутян ушёл под воду 
В Улан-Удэ произошёл пожар на автомойке
В Улан-Удэ произошёл пожар на автомойке
Происшествия, 14.02.2021
Происшествие случилось в центре города 
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Ока»
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Ока»
Происшествия, 13.02.2021
Авария произошла перед светофором
В Улан-Удэ произошел пожар в гараже (ФОТО)
В Улан-Удэ произошел пожар в гараже (ФОТО)
Происшествия, 13.02.2021
Возгорание произошло накануне, 12 февраля
В Бурятии на пожаре погибли два человека
В Бурятии на пожаре погибли два человека
Происшествия, 13.02.2021
Пожар произошёл вечером 12 февраля
В Бурятии вор проник в дом, разобрав крышу
В Бурятии вор проник в дом, разобрав крышу
Происшествия, 12.02.2021
Он украл телефон, новые одежду и постельное белье и несколько килограммов мяса и рыбы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^