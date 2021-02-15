В Бурятии сторож насмерть замёрз в лесу

Тело погибшего нашёл напарник



13 февраля в посёлке Байкальский Прибой в Кабанском районе Бурятии обнаружено тело сторожа турбазы, сообщает группа «Кабанск-инфо».



Предположительно, 12 февраля он ушёл в магазин, заблудился и замёрз. Тело мужчины обнаружил его напарник, отмечают в группе.



Информацию о трагедии «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе республиканского МВД. Предварительно, на теле 62-летнего погибшего не обнаружено следов насильственной смерти, мужчина скончался от переохлаждения.



- Сотрудниками полиции выяснятся обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе.

