Тело погибшего нашёл напарник
13 февраля в посёлке Байкальский Прибой в Кабанском районе Бурятии обнаружено тело сторожа турбазы, сообщает группа «Кабанск-инфо».
Предположительно, 12 февраля он ушёл в магазин, заблудился и замёрз. Тело мужчины обнаружил его напарник, отмечают в группе.
Информацию о трагедии «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе республиканского МВД. Предварительно, на теле 62-летнего погибшего не обнаружено следов насильственной смерти, мужчина скончался от переохлаждения.
- Сотрудниками полиции выяснятся обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе.
В Бурятии сторож насмерть замёрз в лесу
Происшествия, Фото:
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