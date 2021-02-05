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В Улан-Удэ нашли свалку из трупов собак и кошек

В Улан-Удэ нашли свалку из трупов собак и кошек
Происшествия,  Фото:volunteers_of_ulan_ude
Страшную находку обнаружили в лесу, вдалеке от жилых домов

Днём 4 февраля в Улан-Удэ жители СНТ «Энергостроитель» обнаружили страшную находку. Неизвестные выбросили на кромке леса трупы собак и кошек – взрослых особей и детёнышей.

Фотографии появились на странице volunteers_of_ulan_ude. По словам зоозащитницы Элмиры Жихарёвой, на трупах животных имеются следы ветеринарного вмешательства.

- У людей много домыслов, фактов нет, местность очень отдалённая. Но шприцы, катетер, пелёнки и перчатки наводят на мысли о ветеринарной клинике, в которой умерли эти животные, клинике, которая не повела их на скотомогильник. А может быть это жертвы в процессе обучения, на которых учатся будущие ветеринары. Если это так, то кровь стынет в жилах, когда представить, что испытали животные перед кончиной. А ещё, может быть, это погибшие по вине ветеринаров животные клиники, которых ждут дома хозяева... Пожалуйста, присмотритесь, если у вас потерялся питомец, или вы отдавали на лечение своего хвостика и ждёте его дома выздоровевшим. А самые жуткие предположения мы пока озвучивать не будем, слишком мало информации, а эмоций - через край, - поделилась зоозащитница.


После сообщения о находке на место выехали участковый полицейский, специалисты Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных, комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района.

- После осмотра полицией места происшествия ветеринары вывезли тела животных на обследование, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

По предварительным данным, обнаружено пять-семь трупов собак, до десяти погибших кошек. Точное количество устанавливается. Тела были разбросаны на удалении друг от друга. К слову, вывезли их далеко от ближайших жилых домов.





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