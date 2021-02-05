Из бюджета украдено четыре миллиона рублей
4 февраля состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера администрации Баунтовского района Бурятии. Она обвиняется в мошенничестве по шести эпизодам.
По версии следствия, главбух похитила из бюджета района более четырёх миллионов рублей, переплачивая зарплату себе и своей коллеге.
К четырёхтомному уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщено более 125 бухгалтерских подшивок и папок.
На судебном заседании было оглашено обвинительное заключение на 126 страницах. Судебное разбирательство отложено на 17 февраля, сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
В Бурятии главбух администрации начисляла себе лишнюю зарплату
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина позволил установить себе программу удалённого доступа
От пожара в новостройке были сильные клубы дыма
Из бюджета украдено четыре миллиона рублей
Преступник был пьян
Ущерб от рубки леса превысил 1,7 млн
Они по ночам искали дома, где нет собаки, не горит свет или убран снег
Переломов у ребёнка нет
Грабитель, убегая, оттолкнул заведующую магазином
Мужчина провернул аферу и расправился с приятелем
Собака ушла из жизни вслед за хозяевами
Приятелям грозит до 20 лет колонии
На древесину оказались поддельные документы
Мошенничества связывалась с жертвами через «Авито»
Аварии произошли с разницей в 15 минут
Пострадавшего доставили в больницу