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В Бурятии главбух администрации начисляла себе лишнюю зарплату

В Бурятии главбух администрации начисляла себе лишнюю зарплату
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из бюджета украдено четыре миллиона рублей

4 февраля состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера администрации Баунтовского района Бурятии. Она обвиняется в мошенничестве по шести эпизодам.

По версии следствия, главбух похитила из бюджета района более четырёх миллионов рублей, переплачивая зарплату себе и своей коллеге.

К четырёхтомному уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщено более 125 бухгалтерских подшивок и папок.

На судебном заседании было оглашено обвинительное заключение на 126 страницах. Судебное разбирательство отложено на 17 февраля, сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
мошенничество
 
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