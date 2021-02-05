В Бурятии главбух администрации начисляла себе лишнюю зарплату

Из бюджета украдено четыре миллиона рублей



4 февраля состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера администрации Баунтовского района Бурятии. Она обвиняется в мошенничестве по шести эпизодам.



По версии следствия, главбух похитила из бюджета района более четырёх миллионов рублей, переплачивая зарплату себе и своей коллеге.



К четырёхтомному уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщено более 125 бухгалтерских подшивок и папок.



На судебном заседании было оглашено обвинительное заключение на 126 страницах. Судебное разбирательство отложено на 17 февраля, сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

