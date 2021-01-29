Экс-начальник Улан-Удэнского таможенного поста пойдёт под суд

Следствие полагает, что таможенник пошёл на преступление из личной неприязни к бизнесмену



Завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал бывший начальник Улан-Удэнского таможенного поста (центра электронного декларирования). Он обвиняется в превышении должностных полномочий, а также в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.



По версии следствия, в 2018 году он, используя своё служебное положение, ограничил права и законные интересы предпринимателя, занимающегося оптовой торговлей древесным сырьём и необработанными лесоматериалами.



- Из личной к нему неприязни руководитель дал своим подчинённым сотрудникам незаконные указания об отказе в выпуске товаров по временным таможенным декларациям, поданным предпринимателем в Улан-Удэнский таможенный пост (центр электронного декларирования). Впоследствии сотрудники таможенного поста, не осведомлённые о преступных намерениях своего начальника, отказали выпустить товар за границу, - отмечают в следственном управлении на транспорте.



В итоге предприниматель был лишён возможности продать свой товар в срок, ему был причинён ущерб в размере почти двух миллионов рублей.



Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым Бурятским транспортным прокурором, направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения.

