Следствие полагает, что таможенник пошёл на преступление из личной неприязни к бизнесмену
Завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал бывший начальник Улан-Удэнского таможенного поста (центра электронного декларирования). Он обвиняется в превышении должностных полномочий, а также в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
По версии следствия, в 2018 году он, используя своё служебное положение, ограничил права и законные интересы предпринимателя, занимающегося оптовой торговлей древесным сырьём и необработанными лесоматериалами.
- Из личной к нему неприязни руководитель дал своим подчинённым сотрудникам незаконные указания об отказе в выпуске товаров по временным таможенным декларациям, поданным предпринимателем в Улан-Удэнский таможенный пост (центр электронного декларирования). Впоследствии сотрудники таможенного поста, не осведомлённые о преступных намерениях своего начальника, отказали выпустить товар за границу, - отмечают в следственном управлении на транспорте.
В итоге предприниматель был лишён возможности продать свой товар в срок, ему был причинён ущерб в размере почти двух миллионов рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым Бурятским транспортным прокурором, направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения.
Экс-начальник Улан-Удэнского таможенного поста пойдёт под суд
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ущерб возместят и виновник аварии, и владелец авто
Следствие полагает, что таможенник пошёл на преступление из личной неприязни к бизнесмену
Женщина подрабатывает сиделкой и приезжала в Улан-Удэ в гости
Это второй случай провала автомобиля под лёд за сутки
В подобных случаях следует сообщать в органы внутренних дел
В камере мужчины нашли запрещённый ремень
ЧП произошло на льду Байкала
Когда в дверь постучали, избитому мужчине пришлось врать
Убийство произошло в котельной
14-летний подросток, который, защищая мать, убил отчима, стал героем программы на федеральном телеканале
С рынка эвакуировались 40 человек
Лесники подошли к месту рубки и окружили нарушителей
На помощь застрявшим автомобилистам пришли пожарные
Лесорубы незаконно рубили сосны
Пропавшая женщина не знала, что её ищут