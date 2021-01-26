На Гусином озере в Бурятии под лёд провалился автомобиль

Прибывшие спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы осмотрели мужчину и напоили горячим чаем. В автомобиле спасателей мужчина дождался родственников, которые приехали за ним с сухой одеждой, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.





Сегодня, 26 января, на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии автомобиль попал в трещину и передняя его часть ушла под лёд. Водитель эвакуировался самостоятельно, при этом основательно промок.