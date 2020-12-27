Жительница Бурятии попала в «предновогоднее» ДТП

Позавчера на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ около 15:00 произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Субару Легаси» двигался по главной дороге. На перекрёстке со стороны торгового центра «Capital Mall» на главную дорогу стала выезжать женщина за рулём «Тойоты Спирнтер».
- Она выехала на красный сигнал светофора, хотела успеть проскочить, но в результате столкнулась с «Субару». Виновница ДТП приехала в Улан-Удэ из района. После случившегося сказала, что теперь столицу Бурятии не будет приезжать перед новогодними праздниками и будет закупаться заранее, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.
В аварии никто не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ традиционно перед Новым годом движение на дорогах становится напряжённым, отмечается всплеск ДТП.