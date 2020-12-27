 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 декабря

26 декабря

25 декабря

Популярное

Жительница Бурятии попала в «предновогоднее» ДТП

Жительница Бурятии попала в «предновогоднее» ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина пообещала, что больше не приедет в Улан-Удэ перед праздниками

Позавчера на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ около 15:00 произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Субару Легаси» двигался по главной дороге. На перекрёстке со стороны торгового центра «Capital Mall» на главную дорогу стала выезжать женщина за рулём «Тойоты Спирнтер».

- Она выехала на красный сигнал светофора, хотела успеть проскочить, но в результате столкнулась с «Субару». Виновница ДТП приехала в Улан-Удэ из района. После случившегося сказала, что теперь столицу Бурятии не будет приезжать перед новогодними праздниками и будет закупаться заранее, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.

В аварии никто не пострадал.


Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ традиционно перед Новым годом движение на дорогах становится напряжённым, отмечается всплеск ДТП.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии попала в «предновогоднее» ДТП
Жительница Бурятии попала в «предновогоднее» ДТП
Происшествия, 27.12.2020
Женщина пообещала, что больше не приедет в Улан-Удэ перед праздниками
Жительница Бурятии украла у гостя деньги и телефон
Жительница Бурятии украла у гостя деньги и телефон
Происшествия, 27.12.2020
Женщина потратила деньги на спиртное
В Улан-Удэ столкнулись три автомобиля
В Улан-Удэ столкнулись три автомобиля
Происшествия, 27.12.2020
Один из участников аварии повредил ногу
В Бурятии на пепелище нашли два трупа
В Бурятии на пепелище нашли два трупа
Происшествия, 26.12.2020
Пропавшие после пожара жильцы найдены мёртвыми
Братчанин катался на машине по ледовому городку
Братчанин катался на машине по ледовому городку
Происшествия, 26.12.2020
Водитель решил сделать эффектный снимок
В Бурятии собаки напали на мужчину с ребёнком
В Бурятии собаки напали на мужчину с ребёнком
Происшествия, 26.12.2020
Очередное нападение собак на людей произошло в Бурятии
В Улан-Удэ легковушка протаранила трамвай
В Улан-Удэ легковушка протаранила трамвай
Происшествия, 26.12.2020
По предварительной информации, автомобилист был нетрезв
В Бурятии заживо сгорели куры
В Бурятии заживо сгорели куры
Происшествия, 26.12.2020
Сгорела стайка с домашними птицами
Забайкалец сжёг почти 10 тонн сена односельчан
Забайкалец сжёг почти 10 тонн сена односельчан
Происшествия, 26.12.2020
Свидетель помог поймать поджигателя
Улан-удэнец украл чемодан в аэропорту
Улан-удэнец украл чемодан в аэропорту
Происшествия, 26.12.2020
В украденном чемодане оказалась икра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^