В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП

Накануне в Улан-Удэ специалисты отметили резко выросшее число ДТП – их было несколько десятков.
Так, около 7:30 утра на улице Трубачеева пожилая женщина на автомобиле «Тойота Витц», выезжала со второстепенной дороги на главную, столкнулась с «Хёндаем». Легковушка ударила корейский автомобиль в бок и пробила колесо. В результате ДТП пострадавших не было. Улица Трубачеева, на которой и без того была пробка, оказалась заблокирована на полчаса.
Немного погодя, примерно в 7:40 на улице Терешковой, напротив Дома торговли, водитель «Тойоты Филдер» при перестроении столкнулся с «Тойотой Камри». Здесь также никто не пострадал, но тоже образовалась пробка. «Всё было заблокировано», - рассказывали автомобилисты. У виновника этой аварии не оказалось полиса ОСАГО.
Около 8:30 на перекрёстке улиц Зои Космодемьянской и Дальневосточная столкнулись «Хёндай» и «Тойота». Автомобили получили небольшие механические повреждения.
- Дедушка рассказал, что за рулём уже больше 57 лет. Это у него за большой промежуток времени самое первое ДТП, - передал слова пожилого водителя «Байкал-Daily» очевидец инцидента.
- Дедушка ехал получать пенсию. Он после инсульта, левая сторона у него вся парализована, а водительское удостоверение просрочено у него 10 лет назад, страховки нет. Кроме него, возместить ущерб никому. С сыном он не общается, говорит, уже лет 20. Пенсия 12 тысяч, вторая жена у него тоже после инсульта. Получается очень большая трагедия для дедушки, ну и для потерпевшей, тоже которая понимает, что взять с него нечего, - поделился очевидец.
По словам свидетелей, виновник аварии был нетрезв. Видимо, по этой причине он кинулся заметать следы. Водитель поднял бампер, снял госномер и положил в багажник. Да так неудачно, что при этом сломал своё заднее стекло. кроме того, мужчина намеренно исковеркал задний номер, чтобы никто не успел его сфотографировать. После он дал заднюю передачу и скрылся с места происшествия.
Пострадавшие теперь не знают, как искать виновника происшествия. При этом «Тойота Марк-2», скорее всего, восстановлению не подлежит. «Повреждения очень сильные, даже пошли на крышу», - говорят свидетели.
Выясняя обстоятельства ДТП, автомобилист перешёл на крик.
- Мужчина-виновник свою вину не признаёт. Он говорил, что женщина ехала по встречной полосе. Он был неадекватен, кричал, орал угрожал. И это всё происходило в присутствии его супруги и детей. Он так истерил, что все были в шоке, даже сотрудники полиции. Он сразу же начал орать, кричать, - сказал свидетель происшествия.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло ДТП на улице Камова. 58-летний водитель автомобиля «Тойота» после осмотра и оказанной помощи отказался от транспортировки в стационар.
На дня их из-за предновогоднего переполоха в пробку попали даже трамваи. В МУП «Управление трамвая» отметили, что подобное наблюдается ежегодно перед Новым годом.