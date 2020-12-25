 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 декабря

24 декабря

Популярное

В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП

В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У некоторых участников аварий сдают нервы

Накануне в Улан-Удэ специалисты отметили резко выросшее число ДТП – их было несколько десятков.

Так, около 7:30 утра на улице Трубачеева пожилая женщина на автомобиле «Тойота Витц», выезжала со второстепенной дороги на главную, столкнулась с «Хёндаем». Легковушка ударила корейский автомобиль в бок и пробила колесо. В результате ДТП пострадавших не было. Улица Трубачеева, на которой и без того была пробка, оказалась заблокирована на полчаса.


Немного погодя, примерно в 7:40 на улице Терешковой, напротив Дома торговли, водитель «Тойоты Филдер» при перестроении столкнулся с «Тойотой Камри». Здесь также никто не пострадал, но тоже образовалась пробка. «Всё было заблокировано», - рассказывали автомобилисты. У виновника этой аварии не оказалось полиса ОСАГО.


Около 8:30 на перекрёстке улиц Зои Космодемьянской и Дальневосточная столкнулись «Хёндай» и «Тойота». Автомобили получили небольшие механические повреждения.



Через пару часов на улице Терешковой произошла очередная автоавария. По предварительным данным, пожилой водитель (по некоторым данным, около 80-ти лет), на «Тойоте Королла» столкнулся с «Тойотой Виста Ардео».

- Дедушка рассказал, что за рулём уже больше 57 лет. Это у него за большой промежуток времени самое первое ДТП, - передал слова пожилого водителя «Байкал-Daily» очевидец инцидента.


Ещё одно ДТП произошло возле Дома торговли, участником аварии также стал престарелый водитель – ему больше 80-лет. Пожилой водитель автомобиля «ВАЗ 2104» совершил столкновение с «Дайхатсу Бун». Предварительный ущерб для владельца иномарки оценён в 50 тысяч рублей.

- Дедушка ехал получать пенсию. Он после инсульта, левая сторона у него вся парализована, а водительское удостоверение просрочено у него 10 лет назад, страховки нет. Кроме него, возместить ущерб никому. С сыном он не общается, говорит, уже лет 20. Пенсия 12 тысяч, вторая жена у него тоже после инсульта. Получается очень большая трагедия для дедушки, ну и для потерпевшей, тоже которая понимает, что взять с него нечего, - поделился очевидец.




Примерно в половине четвёртого часа дня на улице Бабушкина в среднем ряду автомобиль «Тойота Калдина» совершил столкновение на большой скорости с «Тойотой Харриер». По инерции последний совершат столкновение с «Тойтой Марк-2». «Марк-2» получил сильные повреждения.

По словам свидетелей, виновник аварии был нетрезв. Видимо, по этой причине он кинулся заметать следы. Водитель поднял бампер, снял госномер и положил в багажник. Да так неудачно, что при этом сломал своё заднее стекло. кроме того, мужчина намеренно исковеркал задний номер, чтобы никто не успел его сфотографировать. После он дал заднюю передачу и скрылся с места происшествия.



- Потерпевшие никак не смогли ничего с ним поделать, потому что так всё произошло в результате одной минуты. Все были в шоке, успели только его сфотографировать и тот госномер, который он уже успел загнуть, - рассказал свидетель произошедшего.

Пострадавшие теперь не знают, как искать виновника происшествия. При этом «Тойота Марк-2», скорее всего, восстановлению не подлежит. «Повреждения очень сильные, даже пошли на крышу», - говорят свидетели.






Вечером в 113 микрорайоне столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, автомобиль «Тойота Аква» двигался со стороны 115 микрорайона, а с прилегающей территории со стороны 113-го выехал другой автомобиль. После столкновения иномарку выбросило на тротуар, где шли пешеходы. Люди сумели вовремя среагировать, и обошлось без пострадавших.

Выясняя обстоятельства ДТП, автомобилист перешёл на крик.

- Мужчина-виновник свою вину не признаёт. Он говорил, что женщина ехала по встречной полосе. Он был неадекватен, кричал, орал угрожал. И это всё происходило в присутствии его супруги и детей. Он так истерил, что все были в шоке, даже сотрудники полиции. Он сразу же начал орать, кричать, - сказал свидетель происшествия.



Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло ДТП на улице Камова. 58-летний водитель автомобиля «Тойота» после осмотра и оказанной помощи отказался от транспортировки в стационар.

На дня их из-за предновогоднего переполоха в пробку попали даже трамваи. В МУП «Управление трамвая» отметили, что подобное наблюдается ежегодно перед Новым годом.

ДТП Новый год
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП
В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП
Происшествия, 25.12.2020
У некоторых участников аварий сдают нервы
Налётчики из Иркутской области стали фигурантами дела о бандитизме
Происшествия, 25.12.2020
Причинённый ущерб превысил семь миллионов рублей
Улан-удэнец смошенничал ради подарков близким на Новый год
Улан-удэнец смошенничал ради подарков близким на Новый год
Происшествия, 25.12.2020
Мошенник использовал фейковый электронный чек
В Иркутске трёх наркодилеров отправили за решётку
В Иркутске трёх наркодилеров отправили за решётку
Происшествия, 25.12.2020
Перед судом предстали участники двух организованных групп наркодилеров
В Бурятии сгорел продуктовый магазин
В Бурятии сгорел продуктовый магазин
Происшествия, 25.12.2020
Пожар произошёл в Иволгинском районе
В Улан-Удэ водитель отказался от госпитализации после ДТП
В Улан-Удэ водитель отказался от госпитализации после ДТП
Происшествия, 25.12.2020
Авария произошла в микрорайоне Восточный
Ангарчанка собирала деньги на похороны живого сына
Ангарчанка собирала деньги на похороны живого сына
Происшествия, 25.12.2020
Ребёнок несколько месяцев назад у матери был изъят
В Улан-Удэ и пригороде введут режим повышенной готовности
В Улан-Удэ и пригороде введут режим повышенной готовности
Происшествия, 25.12.2020
Вспышка бешенства зафиксирована в Улан-Удэ
В Бурятии липовый стоматолог сломала пациентке челюсть
В Бурятии липовый стоматолог сломала пациентке челюсть
Происшествия, 25.12.2020
Удаление зуба обернулось пациентке переломом
Улан-удэнцев осудили за разглашение коммерческой тайны
Улан-удэнцев осудили за разглашение коммерческой тайны
Происшествия, 25.12.2020
На сторону ушли данные сотовой компании

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^