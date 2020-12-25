В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП

Так, около 7:30 утра на улице Трубачеева пожилая женщина на автомобиле «Тойота Витц», выезжала со второстепенной дороги на главную, столкнулась с «Хёндаем». Легковушка ударила корейский автомобиль в бок и пробила колесо. В результате ДТП пострадавших не было. Улица Трубачеева, на которой и без того была пробка, оказалась заблокирована на полчаса.





Немного погодя, примерно в 7:40 на улице Терешковой, напротив Дома торговли, водитель «Тойоты Филдер» при перестроении столкнулся с «Тойотой Камри». Здесь также никто не пострадал, но тоже образовалась пробка. «Всё было заблокировано», - рассказывали автомобилисты. У виновника этой аварии не оказалось полиса ОСАГО.













































































- Мужчина-виновник свою вину не признаёт. Он говорил, что женщина ехала по встречной полосе. Он был неадекватен, кричал, орал угрожал. И это всё происходило в присутствии его супруги и детей. Он так истерил, что все были в шоке, даже сотрудники полиции. Он сразу же начал орать, кричать, - сказал свидетель происшествия.











На дня их из-за предновогоднего переполоха в пробку попали даже трамваи. В МУП «Управление трамвая» отметили, что подобное наблюдается ежегодно перед Новым годом.



