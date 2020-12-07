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В Улан-Удэ ищут свидетелей смертельного ДТП

В Улан-Удэ ищут свидетелей смертельного ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла вечером в понедельник 

По предварительным данным, сегодня около 19:30 62-летний водитель автомобиля «Ниссан Дизель Кондор», следуя по проспекту 50 лет Октября, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 60-летнюю женщину.

- Пешеход от полученных травм скончалась на месте аварии. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев произошедшего, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

По имеющейся информации, вместе с погибшей женщиной дорогу переходили два молодых человека.

Номера телефонов дежурной части: 292902, 292999.
ДТП
 
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