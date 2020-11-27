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Житель Бурятии спалил грузовик, грея его обогревателем

Житель Бурятии спалил грузовик, грея его обогревателем
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Из автомобиля вытекла горючая жидкость и воспламенилась

Накануне в селе Баянгол Закаменского района Бурятии сгорел грузовик ГАЗ-66, стоящий в гараже.

Сообщение о пожаре поступило в 12.02 часов. Через пару минут пожарные прибыли на место происшествия. Чуть больше 15 минут потребовалось, чтобы полностью ликвидировать пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В день происшествия хозяин машины решил отогреть свой автомобиль и поместил под капот ГАЗ-66 бытовой обогреватель.

- Из автомобиля вытекла горючая жидкость и воспламенилась. В результате огонь перешел на кабину автомобиля, а потом на кровлю гаража, - сообщила старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Закаменскому району Анастасия Юдина.

В результате пожара была повреждена кровля гаража на площади 25 кв.м., выгорела кабина автомобиля. Пострадавших нет.

За 10 месяцев в Бурятии зарегистрировано 88 возгораний транспортных средств, в результате которых два человека погибли и девять получили травмы. Основной причиной возгораний является неисправность систем и механизмов транспортного средства.



пожар
 
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