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Житель Бурятии разбудил спящую знакомую, избил и ограбил

Житель Бурятии разбудил спящую знакомую, избил и ограбил
Происшествия, 
Мужчина резко вспомнил старые обиды

4 ноября в полицию Иволгинского района обратилась 36-летняя жительница пригородного садоводческого товарищества. Женщина рассказала, что знакомый нанёс ей побои и отнял сотовый телефон, кроссовки и браслет. Ущерб составил более 11 тысяч рублей, сообщили в пресес-службе МВД по Бурятии.

26 октября женщина пришла в гости к своему знакомому. После распития спиртного она уснула. В тот момент в жилище пришёл 36-летний мужчина, который также стал распивать с хозяином дома. Во время застолья гость вспомнил давнюю обиду на женщину, которая спала в соседней комнате. Он разбудил её и начал избивать.

В ходе драки нападавший снял с женщины браслет, забрал кроссовки, а также сотовый телефон из куртки.

Женщина получила травмы, но к врачам не обратилась. К полицейским она обратилась только тогда, когда самочувствие улучшилось.

По месту жительства у нападавшего изъяты кроссовки и браслет. Сейчас он заключен под стражу за другое преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
грабеж
 
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