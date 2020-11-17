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Улан-удэнец лишился денег из-за потерянного дважды телефона

Улан-удэнец лишился денег из-за потерянного дважды телефона
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Телефон сначала потерял его владелец, а затем и присвоившая его девушка

У 59-летнего улан-удэнца со счёта были списаны деньги. Мужчина потерял сотовый телефон, к которому была подключена услуга мобильный банк, а через несколько дней обнаружил пропажу денег. 23 сентября мужчина обратился в полицию, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские задержали по подозрению в краже денег 34-летнего улан-удэнца.

Как выяснилось, утерянный телефон нашла девушка, но не стала возвращать его владельцу. После этого она познакомилась с мужчиной на улице. Девушка согласилась продолжить общение у него в гостях.

После совместного застолья мужчина уснул. Проснувшись, он не нашёл своего телефона, кошелька и одежды. Однако девушка-воровка забыла свой, тот самый найденный, мобильный. С помощью него мужчина пытался найти свою новую знакомую. В полицию заявлять о преступлении он не хотел, так как сам неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за кражи.

Спустя некоторое время на мобильник стали приходить оповещения о поступлении денег. Молодой человек решил присвоить их себе. Он перевёл на счета своих знакомых 38 тысяч рублей и обналичил их. На эти деньги он купил алкоголь и одежду.

- Задержан за кражу денежных средств путём перевода через мобильный банк – 38 тысяч, - рассказал на допросе задержанный.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
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