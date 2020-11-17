Телефон сначала потерял его владелец, а затем и присвоившая его девушка
У 59-летнего улан-удэнца со счёта были списаны деньги. Мужчина потерял сотовый телефон, к которому была подключена услуга мобильный банк, а через несколько дней обнаружил пропажу денег. 23 сентября мужчина обратился в полицию, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские задержали по подозрению в краже денег 34-летнего улан-удэнца.
Как выяснилось, утерянный телефон нашла девушка, но не стала возвращать его владельцу. После этого она познакомилась с мужчиной на улице. Девушка согласилась продолжить общение у него в гостях.
После совместного застолья мужчина уснул. Проснувшись, он не нашёл своего телефона, кошелька и одежды. Однако девушка-воровка забыла свой, тот самый найденный, мобильный. С помощью него мужчина пытался найти свою новую знакомую. В полицию заявлять о преступлении он не хотел, так как сам неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за кражи.
Спустя некоторое время на мобильник стали приходить оповещения о поступлении денег. Молодой человек решил присвоить их себе. Он перевёл на счета своих знакомых 38 тысяч рублей и обналичил их. На эти деньги он купил алкоголь и одежду.
- Задержан за кражу денежных средств путём перевода через мобильный банк – 38 тысяч, - рассказал на допросе задержанный.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец лишился денег из-за потерянного дважды телефона
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Очень эмоциональные очевидцы запечатлели погоню на видео
ДТП произошло на скользкой дороге
Вышедший на свободу мужчина вновь угодил за решётку
Жительница Бурятии обратилась в надзорные органы за проверкой
До следующего года закрыта граница с Бурятией
Молодой человек обокрал мужчину, ждущего такси
Погиб пассажир автомобиля
Из-за неадекватного автомобилиста женщина не смогла совершить покупки
После избиения женщина не обратилась к медикам, а легла спать
Суд учёл наличие на иждивении четырёх детей
На счастье мужчины, его крики были услышаны
Столкнулись легковушка и большегруз
В барсетке лежали деньги, банковские карты, телефон и документы
Очевидцы наткнулись на череп и другие кости
Мужчина пошёл на поджог после «разговора по-мужски»