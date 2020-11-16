Странный водитель преследовал улан-удэнку

Улан-удэнка Надежда на своей странице в Instagram опубликовала видео преследования её автомобилистом. В трёхминутном ролике она рассказала, что произошло.







Надежда поехала обратно. Водитель по-прежнему продолжал ехать за ней.







Женщина уверила, что не оставит это дело безнаказанным и обязательно сообщит о результатах.











На улице Борсоева Надежда посигналила водителю, который вилял на дороге, чтобы тот немного сдвинулся. После этого начались странности. Женщина поехала в сторону Левого берега – она следовала на Бурвод за фруктами, но так и не попала туда. Когда женщина ехала по Селенгинскому мосту, водитель пытался остановить её, махая руками из своего автомобиля.- Всё время меня зажимает, мешает не только моему движению, но и движению машинам сзади. И так всю дорогу, - говорит Надежда.На одном из пешеходных переходов автомобилистка остановилась, чтобы пропустить людей. Водитель-преследователь тоже остановился, но сделал этот весьма странно: он проскочил через «зебру», когда пешеходы уже начали движение, затем он остановился за пешеходным переходом и вновь пытался помешать женщине-водителю.К этому времени она уже добралась до Бурвода, но за фруктами не поехала, а направилась дальше - в село Сотниково на пост ГИБДД. Но, по её словам, дорожных полицейских там не было. По дороге опять попался этот водитель, он ехал перед женщиной и практически остановился, чем мешал не только ей, но и другим автомобилистам.На обратном пути на остановке общественного транспорта «СИЗО» этот самый водитель врезался в автомобиль улан-удэнки и скрылся с места ДТП. Удар пришёлся в заднюю часть автомобиля.Надежда пишет, что на место приехал экипаж ГИБДД, был составлен протокол, водителя объявили в розыск.Женщина недоумевает, зачем за ней устроили погоню. По её словам, водитель был просто неадекватен.- Как может водитель в адекватном состоянии ехать за моей машиной в оба конца. Устроил погоню. Что он хотел? Не понятно. Номер я запомнила. Да и видеорегистратор все заснял, - пояснила в комментариях Надежда.