В Иркутской области 23-летний мотоциклист погиб под поездом

С начала 2020 года в Иркутской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, в которых один человек погиб, четверо получили травмы.





По информации ГУ МВД по Иркутской области

10 ноября на регулируемом железнодорожном переезде на участке Шуба – Тулюшка в Куйтунском районе Иркутской области погиб 23-летний мотоциклист.По предварительным данным, мотоциклист столкнулся с локомотивом во время движения подвижного состава. Увидев поезд, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.От полученных травм водитель мотоцикла скончался до приезда бригады медиков.Как выяснили полицейские, водительского удостоверения погибший никогда не имел.