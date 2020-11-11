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Улан-удэнка засудила кидавшегося палочками барабанщика

Улан-удэнка засудила кидавшегося палочками барабанщика
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Барабанная палочка травмировала зрительницу крупного концерта на площади Советов

В июле 2019 года на площади Советов в Улан-Удэ проводился «Байкальский Урбан Фестиваль» с участием музыкальной группы из Москвы. Во время концерта произошёл инцидент с травмированной зрительницей.

Барабанщик кинул палочки в сторону зрителей. Отметим, такое часто происходят на концертах, зрители, зная эту традицию, пытаются урвать палочку в качестве сувенира. Однако в этот раз эта затея обернулась неприятностями.

Одна из палочек попала женщине прямо в голову. Зрительница получила ушиб, ссадину и гематому. Толпа тут же снимать на видео и фотографировать её. Видео разлетелось по соцсетям. Запись, например, была опубликована в паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram, но позже пост удалили.

Женщина обратилась к медикам, после чего обратилась в суд с иском к организаторам концерта о взыскании компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Она пояснила, что после прошлогоднего концерта и до настоящего времени испытывает головные боли. Также женщина просила о компенсации, так как ей было неприятно, что посторонние люди снимали её. Ведь в тот момент барабанная палочка рассекла кожу, шла кровь.

В итоге пострадавшей удалось выиграть дело в суде.

- Судом надлежащим ответчиком признан барабанщик группы. Прокурор Советского района Улан-Удэ дал заключение о необходимости удовлетворения требований истицы. Советский районный суд требования удовлетворил частично. С ответчика взыскано в пользу пострадавшей 10 тысяч рублей, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Виктория Бородина.
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