Улан-удэнка засудила кидавшегося палочками барабанщика

Барабанная палочка травмировала зрительницу крупного концерта на площади Советов



В июле 2019 года на площади Советов в Улан-Удэ проводился «Байкальский Урбан Фестиваль» с участием музыкальной группы из Москвы. Во время концерта произошёл инцидент с травмированной зрительницей.



Барабанщик кинул палочки в сторону зрителей. Отметим, такое часто происходят на концертах, зрители, зная эту традицию, пытаются урвать палочку в качестве сувенира. Однако в этот раз эта затея обернулась неприятностями.



Одна из палочек попала женщине прямо в голову. Зрительница получила ушиб, ссадину и гематому. Толпа тут же снимать на видео и фотографировать её. Видео разлетелось по соцсетям. Запись, например, была опубликована в паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram, но позже пост удалили.



Женщина обратилась к медикам, после чего обратилась в суд с иском к организаторам концерта о взыскании компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей.



Она пояснила, что после прошлогоднего концерта и до настоящего времени испытывает головные боли. Также женщина просила о компенсации, так как ей было неприятно, что посторонние люди снимали её. Ведь в тот момент барабанная палочка рассекла кожу, шла кровь.



В итоге пострадавшей удалось выиграть дело в суде.



- Судом надлежащим ответчиком признан барабанщик группы. Прокурор Советского района Улан-Удэ дал заключение о необходимости удовлетворения требований истицы. Советский районный суд требования удовлетворил частично. С ответчика взыскано в пользу пострадавшей 10 тысяч рублей, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Виктория Бородина.

