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Житель Шелехова отдал псевдо-брокерам миллион рублей

Житель Шелехова отдал псевдо-брокерам миллион рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Раскрыть такие преступления практически невозможно

30-летний житель города Шелехов в Иркутской области лишился более миллиона рублей, поверив лжеброкерам. Они убедили его взять кредит и сделать выгодные инвестиции, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Решив освоить игру на бирже, мужчина нашёл в интернете компанию-посредника и, связавшись с менеджером, попросил помочь в покупке и размещении ценных бумаг. Заверив новичка в том, что он выбрал хорошую компанию и получит невиданные дивиденды, мошенники предложили ему взять в кредит миллион рублей и попросили для начала перевести 40 тысячю Затем на «брокерский счёт» последовали 30, 40, 100 и более тысяч рублей.

За месяц инвестор перевёл мошенникам миллион, после чего догадался внимательно ознакомиться с сайтом компании и её реквизитами. Спросив, где находится головной офис и не получив внятного ответа, он понял, что стал жертвой финансовой пирамиды и обратился в полицию.

- Любые инвестиции – это риск. Новичкам нежелательно заниматься этим по интернету, но если вы все же решитесь на такой шаг, то в первую очередь необходимо хорошенько изучить документацию организации, посмотреть отзывы, собрать максимальное количество информации о посредниках (брокерской фирме). Обратите внимание на то, с какими крупными организациями, предприятиями они сотрудничают. Вас должны насторожить даже такие, казалось бы, незначительные моменты, как отсутствие контактных телефонов, обратной связи и т.д, - советует следователь Александр Игнатьев.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Полицейские отмечают, что раскрыть такие преступления практически невозможно, так как мошенники, как и их счета находятся за пределами региона, а иногда и страны.


мошенничество
 
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