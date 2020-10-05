Житель Бурятии рубил деревья в защитных лесах

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Он успел срубить около 14 кубометров деревьев



Во время рейда в лесах Кабанского района Бурятии лесники заметили большое количество спиленных ветвей сосны и лиственницы.



Углубившись в лес, они нашли мужчину, который заготавливал древесину. На просьбу представить документы правонарушитель сознался, что рубит деревья незаконно.



Объём заготовленного леса составил около 14 кубометров в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 279 тысяч рублей.



«Чёрным» лесорубом оказался житель посёлка Селенгинск Кабанского района.



Древесина и бензопила были изъяты. Все материалы переданы в полицию, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.





