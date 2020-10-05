Он успел срубить около 14 кубометров деревьев
Во время рейда в лесах Кабанского района Бурятии лесники заметили большое количество спиленных ветвей сосны и лиственницы.
Углубившись в лес, они нашли мужчину, который заготавливал древесину. На просьбу представить документы правонарушитель сознался, что рубит деревья незаконно.
Объём заготовленного леса составил около 14 кубометров в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 279 тысяч рублей.
«Чёрным» лесорубом оказался житель посёлка Селенгинск Кабанского района.
Древесина и бензопила были изъяты. Все материалы переданы в полицию, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Житель Бурятии рубил деревья в защитных лесах
Происшествия, Фото:
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